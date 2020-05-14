Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в апреле снизились на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 2.4% в марте (пересмотрено с (-2.3%).

Аналитики прогнозировали снижение апрельского показателя на 3.1%.

По сравнению с апреле 2019 года цены на импорт упали на 6.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце уменьшились на 3.3% после снижения на 1.7% в марте (пересмотрено с (-1.6%).

По сравнению с апрелем 2019 года цены на экспорт упали на 7.0%.