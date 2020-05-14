Число повторных обращений по безработице в США составило 22.8 млн

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 мая, сократилось на 195 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 2.981 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 669 тыс. до 2.5 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 3.176 млн, пересмотрено с 3.169 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 8 недель увеличилось почти на 36.5 млн человек.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 564 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 3.617 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 мая, увеличилось на 456 тыс. и составило 22.833 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.73 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 19.76 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 апреля, увеличилось на 6.444 млн и составило 25.36 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.66 млн человек.