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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 15:33

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 2.981 млн

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 мая, сократилось на 195 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 2.981 млн.

Показатель предыдущей недели составил 3.176 млн, пересмотрено с 3.169 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 669 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 2.5 млн.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 8 недель увеличилось почти на 36.5 млн человек.

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