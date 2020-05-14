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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 мая

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за апрель;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за апрель;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за апрель;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за апрель;

05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за апрель;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за апрель, предварительно;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, финал;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за апрель;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за март;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Цены на импорт в США за апрель;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за март;

17:00 мск: Обзор финансовой системы Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

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