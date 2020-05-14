Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 мая

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за апрель;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за апрель;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за апрель;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за апрель;
05:00 мск: Проект годового госбюджета Новой Зеландии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за апрель;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за апрель, предварительно;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, финал;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за апрель;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за март;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Цены на импорт в США за апрель;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за март;
17:00 мск: Обзор финансовой системы Канады;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
17:30 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.