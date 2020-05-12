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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 мая 2020 г.Индекс потребительских цен в США в апреле снизи...
вчера 15:35

Индекс потребительских цен в США в апреле снизился на 0.8%, почасовая зарплата выросла на 5.6%

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в апреле снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.7% после его сокращения на 0.4% в марте.

По сравнению с апрелем 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 0.3%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в апреле снизился на 0.4%.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.4%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в апреле повысилась на 5.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.9% в марте (пересмотрено с +0.8%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 7.5%.

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