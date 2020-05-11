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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 апреля

Москва, 11 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за апрель;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за апрель;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за апрель;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за март;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за апрель;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за апрель;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за I квартал.

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