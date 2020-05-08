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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 мая 2020 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:06

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в марте сократился на 0.8%

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в марте сократился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.7% в феврале.

Аналитики прогнозировали сокращение мартовского показателя на 1.0%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в марте уменьшился на 5.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.7% в феврале (пересмотрено с (-0.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в марте составил 1.37 в сравнении с 1.31 в феврале.

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