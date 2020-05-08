Число рабочих мест вне с/х сектора США в апреле сократилось на 20.5 млн (расширенное сообщение)

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в апреле сократилось на 20.5 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 22.0 млн.

Данные по числу рабочих мест за пересмотрены в сторону понижения до (-870 тыс.) с (-701 тыс.).

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в апреле сократилось на 19.52 млн. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 21 млн.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 1.33 млн после снижения на 34 тыс. в марте. В добывающем секторе число рабочих мест снизилось на 45.8 тыс., в том числе в сфере газо- и нефтедобычи - на 4.8 тыс. В строительном секторе число рабочих мест уменьшилось на 975 тыс. после снижения на 33 тыс. в марте.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце сократилось на 2.107 млн, в оптовой торговле - уменьшилось на 362.8 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, сократили состав рабочей силы на 584.1 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере сократилась на 7.653 млн.

В финансовом секторе число сотрудников уменьшилось на 262 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 254 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сузилась на 222 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест уменьшилось на 2.087 млн, в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 457.1 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг сузилась на 2.128 млн.

В государственном секторе число рабочих мест уменьшилось на 980 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с апрелем 2019 года число госслужащих сократилось на 1.211 млн до 21.737 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в апреле вырос на 10.3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 14.7% в сравнении с 4.4% в марте. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 16.0%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на 12 апреля выросло на 15.94 млн до 23.08 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, уменьшилось на 22.37 млн до 133.4 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 6.57 млн до 103.42 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения уменьшилась на 6.43 млн до 156.48 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы снизился на 2.5 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 60.2%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 7.47 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в апреле сократилось с учётом сезонных колебаний на 225 тыс. до 0.94 млн, составив 4.1% от общего числа безработных против 15.9% месяцем ранее и 22.9% в апреле 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 16.22 млн по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 20.63 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось почти на 15 млн до 114.3 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 7.45 млн до 19.1 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 5.12 млн до 10.89 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 14.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 22.8% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в апреле 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.3% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в апреле составила 34.2 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным мартовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.01 долл против 28.67 долл месяцем ранее, увеличившись на 4.7%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 7.9%.

Средняя недельная заработная плата в апреле увеличилась до 1026.34 долл в сравнении с 977.65 долл месяцем ранее (пересмотрено с 978.80 долл).

Существенный рост зарплат указывает, что наибольшая доля потерявших работу приходится на сотрудников с более низкими зарплатами, а сохранить работу удалось тем, чьи заработки выше. Таким образом, в первую очередь кризис нанес удар по наименее обеспеченным категориям населения.