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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 мая 2020 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:43

Средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле увеличилась, средние зарплаты существенно выросли

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в апреле составила 34.2 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным мартовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.01 долл против 28.67 долл месяцем ранее, увеличившись на 4.7%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 7.9%.

Средняя недельная заработная плата в апреле увеличилась до 1026.34 долл в сравнении с 977.65 долл месяцем ранее (пересмотрено с 978.80 долл).

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