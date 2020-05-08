Курс доллара 74.1169   Курс евро 80.0611  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 мая

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за март;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за март;

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за март;

14:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за апрель;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за апрель;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за апрель;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за апрель;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за март, финал.

Другие новости

сегодня
10:13
Рубль умеренно растет к доллару и евро 2-й день подряд
сегодня
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 11 КОП, ДО 73,99 РУБ, ЕВРО - ТАКЖЕ НА 11 КОП, ДО 80,15 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:57
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВТБ ПО МСФО В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 14,4%, ДО 39,8 МЛРД РУБ, ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА – ОТЧЕТ
сегодня
09:40
Авиакомпаниям РФ для достижения безубыточности необходимо снизить расходы на 40-60% - НРА
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 мая
сегодня
09:00
Россияне стали в 2 раза чаще интересоваться флагами в преддверии 9 мая - "Яндекс.Маркет"
сегодня
08:18
Ford поэтапно возобновит производство в Северной Америке с середины мая
сегодня
08:02
ПОВТОР - Оборот общепита в России в марте сократился впервые с апреля 2017 года, на 3,4% - Росстат
сегодня
08:00
Российские ученые научили нейросети следить за транспортными потоками в городах
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»