Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 мая

Москва, 8 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за март;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за март;
04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за март;
14:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за апрель;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за апрель;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за апрель;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за апрель;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за апрель;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за март, финал.