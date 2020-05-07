Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 мая

Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за март;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за март;

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за март;

14:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за апрель;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за апрель;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за апрель;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за апрель;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за апрель;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за март, финал.