Число повторных обращений по безработице в США составило 22.65 млн

Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 мая, сократилось на 677 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 3.169 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 839 тыс. до 3.0 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 3.846 млн, пересмотрено с 3.839 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 7 недель увеличилось на 33.5 млн человек.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 861.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 4.174 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 апреля, увеличилось на 4.636 млн и составило 22.647 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.8 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 17.098 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 апреля, увеличилось на 2.42 млн и составило 18.92 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.67 млн человек.