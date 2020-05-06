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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 мая

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;

02:50 мск: Денежная база в Японии за апрель;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за март;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за апрель;

06:00 мск: Торговый баланс Китая за апрель;

06:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за апрель;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за март;

09:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

09:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

09:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

09:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

09:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

09:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за март;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за март;

09:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за I квартал, предварительно;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за апрель;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за март;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

11:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за апрель;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за I квартал, предварительно;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за апрель;

17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за март;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.

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