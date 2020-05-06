Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.6 млн барр.

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 мая, вырос на 4.6 млн барр. и составил 532.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 7.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.2 млн барр. и составили 256.4 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 9.5 млн барр. и составили 151.5 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 3.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) увеличились на 1.7 млн барр. и составили 637.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 2.0 млн барр. и составили 65.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8.44 млн барр., запасы бензина сократились на 2.24 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 6.14 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.68 млн барр.