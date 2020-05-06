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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 мая 2020 г.Розничные продажи в еврозоне в марте сократилис...
сегодня 12:03

Розничные продажи в еврозоне в марте сократились на 11.2%

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в марте сократились на 11.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.6% в феврале (пересмотрено с 0.9%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении объём розничных продаж в марте сократился на 9.2% против ожидаемого снижения на 5%. В феврале объём розничных продаж вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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