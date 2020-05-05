Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 мая

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за I квартал;

01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за I квартал;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за март;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за март;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за апрель;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за апрель;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за апрель;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за март;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.