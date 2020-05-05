Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 мая

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
08:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за февраль;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за апрель;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за IV квартал;
10:00 мск: Решение Конституционного суда Германии по ESM и Фискальному пакту ЕС;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за апрель;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за апрель, финал;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за март;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за март;
15:30 мск: Торговый баланс США за март;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за апрель, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за апрель.