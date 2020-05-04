Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 мая

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за март;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за апрель;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за апрель;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за апрель;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май;
17:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.