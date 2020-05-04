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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 мая 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 мая

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за март;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за апрель;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за апрель;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за апрель;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май;

17:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

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