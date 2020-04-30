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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2020 г.ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровн...
сегодня 15:03

ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и сообщил о продолжении программ QE в прежнем объеме

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 30 апреля, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

Кроме того, ЕЦБ сообщил, что продолжит ежемесячные покупки активов на сумму 20 млрд евро и на сумму 120 млрд евро в рамках временной программы PEPP. Программа PEPP будет проводиться до тех пор, пока не закончится пандемия Covid-19, но в любом случае она будет продолжаться до конца текущего года.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогнозы по инфляции не вернутся к ожиданиям ее стабилизации на уровне чуть ниже 2%.

В дополнение ЕЦБ объявил о новых программах LTRO и TLTRO - операции рефинансирования для банков с льготными условиями. Программы будут действовать на период пандемии.

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