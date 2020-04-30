Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 апреля

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за март;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за апрель;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за апрель;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за апрель;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за апрель;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за апрель;

08:30 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за март;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за март;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за март;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за апрель;

10:00 мск: ВВП Испании за I квартал, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за апрель, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за апрель.;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за март;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за апрель, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за март;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

13:00 мск: ВВП Италии за I квартал, предварительно;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за март;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за март;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: ВВП Канады за февраль;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за март;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за март;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель.