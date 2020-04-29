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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 апреля 2020 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:02

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в марте снизился на 20.8%

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в марте снизился на 20.8% по сравнению с февральским значением.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 13.3%.

По сравнению с мартом 2019 года индекс упал на 16.3%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в марте, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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