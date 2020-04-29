Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 апреля

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за март;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за апрель;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за март;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за март;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за апрель;

15:30 мск: ВВП США за I квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.