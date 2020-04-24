Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте сократился на 14.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 12%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.5% (пересмотрено с +1.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение базового показателя на 6.5%.

В феврале показатель сократился на 0.7% (пересмотрено с (-0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 6.7% после его сокращения на 0.9% в феврале (пересмотрено с (-0.8%).