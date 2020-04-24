Банк России понизил ключевую ставку на 50 б.п., допустив возможность её дальнейшего сокращения

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Регулятор сообщил о переходе к мягкой денежно-кредитной политике и допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в случае, если ситуация будет изменяться в соответствии с пересмотренным базовым сценарием ЦБ.

Согласно новому прогнозу ЦБ, ВВП России снизится на 4-6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году. В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долл/барр в 2020 году (в сравнении с 55 долл/барр в прежнем прогнозе) и ее последующее повышение до 35 и 45 долл/барр в 2021 и 2022 годах соответственно.

В сопроводительном заявлении Совета директоров ЦБ говорится, что ограничительные меры, введенные в России и в мире из-за пандемии коронавируса, сокращение спроса и снижение цен на нефть негативно отразились на экономической активности. Опережающие индикаторы свидетельствуют о существенном снижении деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, а также о сокращении объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках. Ухудшились настроения и ожидания бизнеса. В этих условиях произойдет снижение ВВП в II квартале текущего года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации.

По оценке ЦБ, инфляционные ожидания населения и бизнеса в последнее время повысились, и нарушения логистических цепочек в связи с введением ограничительных мер могут оказывать локальное повышательное влияние на цены. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках также могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. Вместе с тем "глубокое падение внутреннего и внешнего спроса" окажет дезинфляционное влияние на динамику цен и компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цен на нефть.

По данным ЦБ, годовая инфляция в марте увеличилась до 2,5% с 2,3% в феврале. По предварительным данным на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3,1%. По прогнозу ЦБ, в 2020 году годовая инфляция составит 3,8-4,8% и стабилизируется вблизи 4% в 2021-2022 г.г. В февральском прогнозе ЦБ инфляция в 2020 году ожидалась на уровне 3,5-4,0%.

Банк России сообщил о сохранении прежних условий на денежно-кредитном кредитном рынке и некотором повышении ставок по депозитам и кредитам из-за роста доходности ОФЗ в марте. Однако в апреле доходности ОФЗ снизились, что создает условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка. Кроме того, регулятор полагает, что принятое им решение о снижении ключевой ставки, а также регуляторные послабления будут противодействовать ужесточению денежно-кредитных условий в связи с возросшими рисками.

ЦБ прогнозирует, что в 2020 году прирост кредитования населения может составить от (-2%) до +2%, тогда как ранее ожидался рост на 10-15%. В 2021 году, по прогнозу ЦБ, розничный кредитный рынок расширится на 9-14% (предыдущий прогноз: 10-15%), а в 2022 году - на 10-15% (прогноз не изменился). Прогноз по темпам роста корпоративного кредитования на 2020 год понижен до 4-9% (предыдущий прогноз: 6-10%), а на 2021-2022 г.г. - до 5-10% ежегодно (предыдущий прогноз: 6-10%).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года. Время публикации пресс-релиза - 13:30 по московскому времени.