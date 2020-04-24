Курс доллара 75.1290   Курс евро 81.1468  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 апреля

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за апрель;

02:30 мск: Базовый индекс услуги в Японии за март;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за март;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за март;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за март;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

потребительских цен в Японии за март;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за март;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за март;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал.

Другие новости

сегодня
10:09
Трутнев поручил обеспечить информирование людей на Камчатке о мерах поддержки из-за COVID
сегодня
10:00
Объём розничных продаж в Великобритании в марте сократился на 5.1%
сегодня
09:59
"Камаз" испытал свои беспилотники в Арктике
сегодня
09:42
Перевод пенсионеров на карты "Мир" продлен до 1 октября 2020 года - ЦБ РФ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 апреля
сегодня
09:00
Пятничным утром большинство москвичей дома - "Яндекс"
сегодня
08:56
Низкие цены на газ и нефть вскоре вызовут снижение добычи сланцевого газа США - "Газпром"
сегодня
08:23
После пандемии в России выживет только фастфуд и другие дешевые форматы - рестораторы
сегодня
08:00
Банки РФ пока не спешат снижать свои ставки по ипотеке, несмотря на сигнал ЦБ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»