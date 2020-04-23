Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 апреля

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за апрель;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за март;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за март;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за март;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за март;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за март;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за март;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за март;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал.