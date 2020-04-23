Продажи новых домов в США в марте сократились на 15.4% (расширенное сообщение)

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в марте сократились на 15.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. домов в годовом исчислении.

В феврале продажи новых домов составили 741 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 765 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в марте число проданных новых домов составит 643 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с мартом 2019 года продажи новых домов сократились на 9.5%.

В целом, в марте было продано 61 тыс. новых домов против 66 тыс. в феврале и 59 тыс. в январе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 22 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 9 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 6 тыс. домов) и от 150 тыс. до 199.9 тыс. (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в марте составила 321.4 тыс. долл против 330.1 тыс. в феврале и 328.9 тыс. в январе.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 375.3 тыс. долл против 387.2 тыс. в феврале и 385.8 тыс. в январе.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 333 тыс. единиц против 324 тыс. в феврале и 325 тыс. в январе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.4 месяца против 5.2 в феврале и 5.0 в январе.