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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2020 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:46

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 280 тыс.

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 апреля, сократилось на 0.810 млн по сравнению с предыдущей неделей и составило 4.427 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.895 млн до 4.350 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 5.237 млн, пересмотрено с 5.245 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 5 недель увеличилось почти на 26,5 млн человек.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.280 млн по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 5.786 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 апреля, увеличилось на 4.064 млн и составило 15.976 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.548 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 9.598 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 апреля, увеличилось на 4.3 млн и составило 12.51 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.76 млн человек.

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