Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 4.427 млн

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 апреля, сократилось на 0.810 млн по сравнению с предыдущей неделей и составило 4.427 млн.

Показатель предыдущей недели составил 5.237 млн, пересмотрено с 5.245 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 0.895 млн по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 4.350 млн.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 5 недель увеличилось почти на 26,5 млн человек.