Индексы PMI еврозоны в апреле сократились

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в апреле сократился до 33.6 по сравнению с 44.5 в марте (пересмотрено с 44.8). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 38.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в апреле сократился до 11.7% против 26.4% месяцем ранее (пересмотрено с 28.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 23.2%.