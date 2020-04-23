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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2020 г.Индексы PMI еврозоны в апреле сократились
сегодня 11:03

Индексы PMI еврозоны в апреле сократились

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в апреле сократился до 33.6 по сравнению с 44.5 в марте (пересмотрено с 44.8). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 38.7%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в апреле сократился до 11.7% против 26.4% месяцем ранее (пересмотрено с 28.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 23.2%.

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