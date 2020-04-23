Индексы PMI Франции в апреле сократились

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в апреле сократился до 31.5% против 43.2% в марте (пересмотрено с 42.9). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 37.3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в апреле сократился до 10.4% против 27.4% месяцем ранее (пересмотрено с 29.0). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 24.7%.