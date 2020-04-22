Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 апреля

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за апрель, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за апрель, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, предварительно;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за апрель, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за апрель, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за апрель;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварит.;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.