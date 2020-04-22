Курс доллара 77.0416   Курс евро 83.6826  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 15 млн барр.

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 17 апреля, вырос на 15.0 млн барр. и составил 518.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 12.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.0 млн барр. и составили 263.2 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 5.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 7.9 млн барр. и составили 136.9 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 3.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 4.7 млн барр. и составили 59.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13.226 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.435 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 7.639 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 4.913 млн барр.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 апреля
вчера
18:27
Глава МВД Италии допустила возвращение летнего туризма
вчера
18:14
Россияне за неделю оформили 17 тыс заявок на маткапитал через портал госуслуг
вчера
18:04
Россияне в самоизоляции стали чаще смотреть комедии, насытившись фильмами о катастрофах
вчера
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 15 млн барр.
вчера
17:21
FHFA: Индекс цен на дома в США в феврале вырос на 0.7%
вчера
17:21
Правление ВТБ решило отказаться от выплаты в апреле вознаграждения по итогам 2019 г
вчера
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов
вчера
17:05
Володин: электроэнергия должна идти от "Россетей" до потребителей без перекупщиков
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»