Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в январе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

По сравнению с февралём 2019 года индекс цен на дома повысился на 5.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.