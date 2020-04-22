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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2020 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в феврале вырос ...
вчера 17:21

FHFA: Индекс цен на дома в США в феврале вырос на 0.7%

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в январе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

По сравнению с февралём 2019 года индекс цен на дома повысился на 5.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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