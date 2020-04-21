Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте сократились на 8.5% (расширенное сообщение)

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в марте сократились на 8.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.27 млн домов в годовом исчислении.

Данные совпали с прогнозом аналитиков.

По сравнению с мартом 2019 года продажи жилья на вторичном рынке расширились на 0.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в марте составила 280.6 тыс. долл, повысившись на 8.0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу марта составили 1.50 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 2.7% по сравнению с февралём, но снизившись на 10.2% по сравнению с мартом 2019 года. В данный момент потребовалось бы 3.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.0 в феврале и 3.8 в марте 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в марте в среднем составил 29 дней в сравнении с 36 в феврале и 36 в марте 2019 года. При этом 52% проданных в марте 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.