Прибыль и выручка Lockheed Martin выросли

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил о росте чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 1.7 млрд долл или до 6.08 долл на акцию в сравнении с 1.7 млрд долл или 5.99 долл на акцию годом ранее.

Выручка выросла до 15.7 млрд долл 14.3 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 5.8 долл на акцию и доход в размере 15.1 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.8%.