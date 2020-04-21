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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2020 г.Прибыль Coca-Cola увеличилась
вчера 16:00

Прибыль Coca-Cola увеличилась

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о росте чистой прибыли по итогам I квартала текущего года до 2.78 млрд долл или до 0.64 долл на акцию против 1.68 млрд долл или 0.39 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.51 долл на акцию.

Доходы Coca-Cola сократились на 1% до 8.6 млрд долл по сравнению со значением за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 8.3 млрд долл на акцию, а прибыль в размере 0.44 долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подорожали на 1.6%.

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