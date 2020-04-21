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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 апреля

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за март;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за февраль;

09:00 мск: за Уровень безработицы в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за март;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за апрель;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за февраль;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за февраль;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за март;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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