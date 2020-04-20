Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 апреля

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за март;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за февраль;
09:00 мск: за Уровень безработицы в Великобритании за февраль;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за март;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за апрель;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за апрель;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за февраль;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за февраль;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за март;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.