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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2020 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:07

Индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 6.7%

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 6.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в феврале (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 7.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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