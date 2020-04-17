Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 6.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в феврале (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 7.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.