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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2020 г.Квартальная прибыль Regions Financial сократилась
сегодня 15:28

Квартальная прибыль Regions Financial сократилась

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Региональный банк Regions Financial Corp., крупнейший финансовый институт на юго-востоке США, сообщил о сокращении прибыли по итогам I квартала 2020 года до 139 млн долл или 0.14 долл в расчете на одну акцию. За аналогичный период 2019 года банк получил прибыль в размере 378 млн долл или 0.37 долл на одну акцию.

Доход компании сократился до 1.41 млрд долл с 1.45 млрд долл

Аналитики, принявшие участие в опросе агентства FactSet, ожидали значение прибыли в размере 0.22 долл на акцию и доход 1.46 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1%.

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