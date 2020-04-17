Курс доллара 74.7119   Курс евро 81.2791  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2020 г.Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла
сегодня 14:55

Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о росте чистой прибыли по итогам III финансового квартала до 2.92 млрд долл или 1.12 долл на акцию в сравнении с 2.75 млрд долл или 1.04 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.17 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 17.21 млрд долл по сравнению с 16.46 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.12 долл на акцию и доходы 17.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подорожали на 1.7%.

Другие новости

сегодня
15:28
Квартальная прибыль Regions Financial сократилась
сегодня
15:22
Россияне в самоизоляции в 2 раза чаще интересуются семенами онлайн - "Яндекс.Маркет"
сегодня
15:14
МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ РОССИЙСКОГО ВИНА, НО ВАЖНО, ЧТОБЫ СОБЛЮДАЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - ЗАММИНИСТРА
сегодня
14:57
Минсельхоз РФ видит основания для ускорения продовольственной инфляции в России в 2020 г
сегодня
14:55
Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла
сегодня
14:50
Минэнерго РФ ожидает пик снижения оплаты энергоресурсов летом на фоне коронавируса
сегодня
14:43
Медведев: без усилий по COVID возможен коллапс, но меры не должны быть запредельными
сегодня
14:31
Суд в Москве арестовал активы бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина еще на 2,4 млрд руб
сегодня
14:24
ЦБ РФ дает банкам послабления при открытии ими счета МСП для выдачи зарплатного кредита
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»