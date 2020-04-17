Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о росте чистой прибыли по итогам III финансового квартала до 2.92 млрд долл или 1.12 долл на акцию в сравнении с 2.75 млрд долл или 1.04 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.17 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 17.21 млрд долл по сравнению с 16.46 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.12 долл на акцию и доходы 17.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подорожали на 1.7%.