Курс доллара 74.7119   Курс евро 81.2791  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 апреля

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: Конференция МВФ и Всемирного банка за I квартал;

05:00 мск: Конференция МВФ и Всемирного банка за февраль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за февраль;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за февраль;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за февраль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, финальный отчет;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за февраль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

12:00 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль ;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

Другие новости

сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 апреля
сегодня
09:11
Saudi Aramco с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 млн баррелей нефти в сутки
сегодня
08:53
Прием заявок на конкурс "Прорыв года" в Москве продлен до конца лета из-за COVID-19
сегодня
07:10
Китай в I квартале 2020 г нарастил добычу нефти на 2,4%, газа – на 9,1%
сегодня
05:43
Розничные продажи в КНР в I квартале на фоне COVID-19 упали на 19%, онлайн - на 0,8%
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»