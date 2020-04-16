Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 апреля

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
05:00 мск: Конференция МВФ и Всемирного банка за I квартал;
05:00 мск: Конференция МВФ и Всемирного банка за февраль;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за февраль;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за февраль;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за февраль;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, финальный отчет;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за февраль;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;
12:00 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль ;
17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.