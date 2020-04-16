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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 апреля

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

05:00 мск: Конференция МВФ и Всемирного банка за I квартал;

05:00 мск: Конференция МВФ и Всемирного банка за февраль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за февраль;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за февраль;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за февраль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, финальный отчет;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за февраль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

12:00 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль ;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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