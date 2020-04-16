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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2020 г.Квартальная прибыль Abbott Labs выросла
сегодня 16:30

Квартальная прибыль Abbott Labs выросла

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в четверг сообщила о снижении прибыли по итогам I квартала текущего года до 564 млн долл или 0.31 долл на одну акцию против 672 млн долл или 0.38 долл на одну акцию по сравнению со значением годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 0.65 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 2.5% до 7. 7 млрд долл по сравнению с годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 0.59 долл на акцию и доходы в размере 7.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подорожали на 1%.

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