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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2020 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:51

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.24 млн

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 апреля, сократилось на 1.37 млн по сравнению с предыдущей неделей и составило 5.245 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.256 млн до 5.35 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 6.15 млн, пересмотрено с 6.606 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

С учётом показателей предыдущих 3 недель число новых безработных в США за последний месяц увеличилось более чем на 22 млн человек.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.241 млн по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 5.509 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, увеличилось на 4.53 млн и составило 11.976 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.569 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 6.066 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 марта, увеличилось на 4.76 млн и составило 8.21 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.89 млн человек.

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