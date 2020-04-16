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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2020 г.Квартальная прибыль банка Morgan Stanley упала ...
сегодня 15:46

Квартальная прибыль банка Morgan Stanley упала на 30%

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам I квартала текущего года на 30% до 1.7 млрд долл или 1.01 долл на акцию в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Доходы компании сократились до 9.5 млрд долл по сравнению с 10.3 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.16 долл на акцию и доходы в размере 9.8 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2%.

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