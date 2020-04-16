Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в марте уменьшилось на 6.8%

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в марте уменьшилось на 6.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1353 тыс. в годовом выражении против 1452 тыс. в феврале (пересмотрено с 1464 тыс.).

Аналитики ожидали, что в марте число выданных разрешений на строительство составит 1300 тыс.

По сравнению с мартом 2019 года число выданных разрешений выросло на 5.0%.