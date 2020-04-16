Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 5.245 млн

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 апреля, сократилось на 1.37 млн по сравнению с предыдущей неделей и составило 5.245 млн.

Показатель предыдущей недели составил 6.615 млн, пересмотрено с 6.606 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев временными увольнениями сотрудников в некоторых отраслях промышленности из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 1.256 млн по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 5.35 млн.

С учетом показателей предыдущих 3 недель за последний месяц число безработных в США увеличилось почти на 22.3 млн человек.