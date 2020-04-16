Выручка инвестиционной компании BlackRock оказалась лучше прогнозов аналитиков, но прибыль упала на 23%

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о снижении чистой прибыли в I квартале текущего года до 806 млн долл или 5.15 долл на акцию по сравнению с 1.05 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании выросла до 3.71 млрд долл с 3.35 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 6.36 долл на акцию и выручку в размере 3.63 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 3.6%.